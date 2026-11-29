Volodymyr Zelensky rilancia l'idea di un congelamento del fronte per avviare trattative. Mosca respinge le zone demilitarizzate e mantiene richieste territoriali assolute.

Volodymyr Zelensky ha annunciato una nuova iniziativa diplomatica mirata a bloccare le ostilità lungo la linea del fronte attuale. Il presidente ucraino ha confermato questa proposta in un'intervista televisiva andata in onda domenica 29 novembre, sottolineando la volontà di Kiev di fermare i combattimenti immediati. Questa mossa punta a creare le condizioni necessarie per passare a un tavolo delle trattative senza attendere il ritiro totale delle forze russe.

Dettagli operativi e meccanismo del congelamento

Il leader di Kiev ha definito questa misura un compromesso significativo per la nazione, accettando di interrompere le azioni militari dove si trovano attualmente le truppe. Zelensky ha chiesto esplicitamente un cessate il fuoco lungo la linea di contatto attuale, riconoscendo che Vladimir Putin non intende ritirare le proprie unità dal territorio ucraino occupato. L'obiettivo è congelare le posizioni militari esistenti per affidare alla diplomazia la risoluzione delle controversie territoriali in corso.

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È fondamentale notare che questo cessate il fuoco non comporterebbe alcun cambiamento automatico nei confini internazionalmente riconosciuti dell'Ucraina. Il presidente ucraino ha ribadito con fermezza che Kiev non intende mai riconoscere le annessioni russe dei territori occupati. La proposta, già avanzata in termini simili nelle settimane precedenti, mira a stabilizzare il fronte per permettere negoziati sostanziali senza sacrificare la sovranità legale dell'Ucraina.

Posizioni di Kiev, Mosca e attori internazionali

Le posizioni tra le due parti rimangono profondamente distanti, come emerso durante l'incontro del 12 novembre al Cremlino. Vladimir Putin, incontrando gli emissari di Donald Trump Steve Witkoff e Jared Kushner, ha respinto l'idea di creare zone demilitarizzate lungo il fronte. Il presidente russo ha dichiarato che per Mosca esiste una sola linea di demarcazione valida, identificandola con i confini di Stato unilateralmente rivendicati dalla Russia.

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Le richieste del Cremlino includono il controllo integrale delle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. Questo include anche le aree attualmente sotto il controllo di Kiev, oltre all'annessione della Crimea già realizzata. Inoltre, Mosca insiste sulla rinuncia dell'Ucraina all'ingresso nella Nato e sull'esclusione di qualsiasi contingente militare occidentale dal territorio ucraino dopo la fine del conflitto.

Zelensky ha anche indirizzato un appello diretto a Donald Trump, auspicando che il capo della Casa Bianca continui a esercitare la sua influenza per giungere a una conclusione del conflitto. Tuttavia, il presidente ucraino ha escluso categoricamente di accettare qualsiasi accordo che imponga all'Ucraina di pagare da sola il prezzo della guerra. L'apertura di Kiev cerca di bilanciare la necessità di pace con la protezione degli interessi nazionali fondamentali.

Impatto sul campo e prossimi passi strategici

La situazione operativa rimane critica, con combattimenti attivi che proseguono nonostante le proposte diplomatiche. Secondo il bollettino dello Stato maggiore ucraino del 29 novembre, nelle ventiquattro ore precedenti si sono registrati 131 scontri. Le offensive russe sono state concentrate principalmente nei settori di Kostiantynivka, Huliaipole e Pokrovsk, dove la pressione sulle linee ucraine è costante e pericolosa.

L'ultimo rapporto dell'Institute for the Study of War (Isw), relativo al 28 novembre, non segnala avanzamenti territoriali significativi da parte di nessuno dei due eserciti. Nonostante lo stallo del fronte, lo scambio di attacchi aerei in profondità è continuato con intensità. Almeno tre persone sono morte e oltre venti sono rimaste ferite a causa dei raid russi sull'Ucraina durante questo periodo.

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Dall'altra parte, il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato di aver intercettato 1.017 droni ucraini nella notte tra sabato e domenica. Gli attacchi reciproci si sono intensificati negli ultimi mesi, nonostante i ripetuti tentativi di mediazione degli Stati Uniti. Putin ha inoltre invitato i rappresentanti europei a Mosca per discutere del futuro assetto della sicurezza continentale a margine del vertice con Trump e Xi Jinping a Shenzhen il 19 novembre.