Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto una lettera aperta al presidente russo Vladimir Putin per proporre un incontro per porre fine alla guerra in Ucraina. Zelensky ha proposto un incontro diretto tra i due leader per trovare una soluzione pacifica al conflitto.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto una lettera aperta al presidente russo Vladimir Putin per proporre un incontro per porre fine alla guerra in Ucraina .

Zelensky ha proposto un incontro diretto tra i due leader per trovare una soluzione pacifica al conflitto. Putin ha risposto affermando di essere pronto a una soluzione pacifica e di non rifiutare i contatti con la Ue. L'Unione Europea potrebbe aiutare a risolvere la crisi ucraina, ma questa assistenza dovrebbe rientrare negli accordi di Anchorage. La Russia non è contraria all'adesione dell'Ucraina alla Ue, ma è contraria al fatto che la Ue diventi un blocco militare.

Zelensky ha anche proposto di coinvolgere l'Europa e gli Stati Uniti nel processo di negoziazione per garantire la sicurezza dell'Ucraina e della Russia. Putin ha risposto affermando che la Russia non rifiuta i contatti con la Ue e che l'Unione Europea potrebbe aiutare a risolvere la crisi ucraina.

Tuttavia, Putin ha anche affermato che la Russia non è contraria all'adesione dell'Ucraina alla Ue, ma è contraria al fatto che la Ue diventi un blocco militare. Inoltre, Putin ha affermato che la Russia ha recentemente posto sotto il suo controllo circa 2.440 chilometri quadrati in Ucraina e che il numero delle truppe ucraine è diminuito di 100.000 unità di recente, perdendo circa 40.000 soldati ogni mese. Circa 60.000 persone hanno disertato dalle forze ucraine dall'inizio del 2026.

Putin ha anche affermato che gli avvocati dovrebbero decidere se Zelensky sia un presidente legittimo. La situazione in Ucraina rimane tesa e la possibilità di un incontro tra i due leader per porre fine alla guerra sembra sempre più remota





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