Zelensky: Rapporti con Trump, il ruolo di Meloni e le criticità degli USA nella guerra

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parla dei rapporti con gli Stati Uniti, delle criticità riscontrate e del ruolo di Giorgia Meloni nel contesto del conflitto. Aggiornamenti dal fronte, scambio di corpi tra i paesi in guerra e arresti in Russia.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky , in una recente intervista con l'inviato di Radio Rai Marco Barbonaglia e successivamente nel podcast “The Rest is Politics”, ha affrontato diversi temi cruciali riguardanti il conflitto in corso e le relazioni internazionali. Zelensky ha espresso la sua visione sul rapporto con gli Stati Uniti , sottolineando l'importanza del supporto statunitense, sia militare che in termini di esperienza accumulata dall' Ucraina durante la guerra.

Ha posto l'accento sulla necessità di un dialogo aperto e diretto con gli Stati Uniti, affermando di essere una delle poche persone che non esita a dire al presidente americano ciò che pensa, anche se in disaccordo. Ha evidenziato come gli Stati Uniti, a suo dire, abbiano in alcune occasioni sottovalutato o ignorato informazioni cruciali riguardanti le azioni della Russia, in particolare il presunto coinvolgimento russo nell'aiuto all'Iran in attacchi contro basi statunitensi in Medio Oriente. Zelensky ha citato informazioni, derivanti da fonti di intelligence, secondo cui la Russia avrebbe fornito all'Iran immagini satellitari di infrastrutture energetiche e basi militari statunitensi, facilitando i loro attacchi. Ha criticato l'atteggiamento statunitense, suggerendo che gli USA si fidino troppo di Vladimir Putin, e auspicato una reazione più decisa. Il presidente ucraino ha anche fatto riferimento a colloqui che erano in corso, e poi posticipati, con Russia e Stati Uniti, a causa del focus degli USA sul Medio Oriente. Nonostante le critiche, Zelensky ha riconosciuto i risultati positivi raggiunti dagli Stati Uniti in relazione al cessate il fuoco in Iran, ritenendo che ciò possa contribuire ad affrontare la crisi energetica. Ha inoltre espresso apprezzamento per la posizione dell'Italia e del Primo Ministro Giorgia Meloni, descrivendola come una leader forte e un'importante voce di sostegno all'Ucraina, in particolare nell'ambito dello sblocco dei fondi di assistenza. Ha sottolineato il ruolo cruciale dell'Italia nel fare pressione per un cessate il fuoco e la fine della guerra.\Sul fronte bellico, Zelensky ha ricordato la continua conta delle vittime civili, con un attacco russo nella regione di Zaporizhzhia che ha causato morti e feriti. L'attacco ha provocato la distruzione di alcune abitazioni, evidenziando la persistente brutalità del conflitto e il suo impatto devastante sulla popolazione civile. Contemporaneamente, si registrano anche incidenti al di fuori del territorio ucraino, come la morte di un civile in Russia, nel distretto di Krymsk, a causa della caduta di detriti di un drone ucraino. Questi eventi sottolineano l'estensione geografica del conflitto e il suo impatto indiretto su aree limitrofe. La guerra continua a causare sofferenza e perdite umane su entrambi i lati della linea del fronte. In aggiunta a ciò, è emersa la notizia dello scambio di corpi di soldati tra Ucraina e Russia, un triste simbolo della sofferenza umana e delle perdite derivanti dal conflitto. Questa iniziativa, che ha visto la restituzione delle spoglie di 1.000 soldati ucraini in cambio di quelle di 41 soldati russi, sottolinea l'orribile realtà della guerra e l'importanza del rispetto dei morti. Intanto, il Cremlino non ha ancora preso una decisione riguardo a una possibile tregua pasquale, un gesto che avrebbe potuto mostrare un minimo di umanità in occasione delle festività religiose. La mancanza di una decisione in tal senso, in un contesto di escalation delle ostilità, solleva preoccupazioni sulla possibilità di una rapida fine del conflitto.\Infine, le autorità russe hanno arrestato un ex corrispondente freelance di Radio Free Europe, accusato di tradimento, a conferma della stretta repressiva esercitata dal governo russo contro ogni forma di dissenso e critica. L'arresto, avvenuto nella regione della Transbajkalia, sottolinea la volontà del Cremlino di sopprimere le voci indipendenti e di perseguire coloro che sono sospettati di sostenere il governo ucraino. L'ex giornalista è stato accusato di aver trasmesso informazioni sui media locali al Servizio di sicurezza ucraino, che sarebbero state utilizzate per attacchi informatici. Questo caso evidenzia la costante vigilanza del governo russo e la sua determinazione a soffocare ogni forma di opposizione, anche nel campo dell'informazione. La situazione sul campo rimane critica, con continui combattimenti, perdite umane e tensioni internazionali. La comunità internazionale continua a monitorare da vicino gli sviluppi, mentre si intensificano gli sforzi per trovare una soluzione diplomatica al conflitto. La complessità della situazione richiede una risposta globale e coordinata per garantire la sicurezza e la stabilità nella regione e per proteggere i civili dalle conseguenze devastanti della guerra





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