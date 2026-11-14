Zelensky respinge concessioni territoriali per entrata Nato in Ucraina

Le trattative per la pace in Ucraina si fanno tese. Zelensky conferma che non cederà il Donbass e rifiuta le richieste russe di smantellare la struttura di sicurezza europea basata sulla NATO.

Le trattative per porre fine al conflitto in Ucraina stanno entrando nella fase decisiva, con una dinamica complessa che vede le potenze globali e regionali allinearsi su posizioni apparentemente incompatibili. Dopo i contatti avvenuti ad Abu Dhabi martedì scorso e il successivo incontro al Cremlino tra gli inviati americani e il leader russo, la scena politica si sposta verso il summit di Dublino previsto per giovedì. In questo scenario, Volodymyr Zelensky ha chiarito con fermezza che l'Ucraina non ritirerà le proprie truppe né cederà territori ai terroristi, mantenendo inalterata la linea dura rispetto alle pretese russe.

Condizioni minime per la pace e posizioni contrapposte

La Russia ha definito la cessione del Donbass da parte di Kiev, unitamente alla rinuncia all'adesione alla NATO, come condizioni minime indispensabili per un cessate il fuoco. I diplomatici russi insistono sul riconoscimento legale della sovranità di Mosca su queste aree, un punto che però non è oggetto di discussione per il governo ucraino. Gli americani hanno richiesto a Volodymyr Putin l'accordo su garanzie di sicurezza postbelliche, modellate sugli articoli 4 e 5 del Trattato nord atlantico, ma senza la piena adesione del Paese slavo all'alleanza difensiva occidentale. Questa proposta statunitense sembra essere una risposta diretta alla precedente richiesta russa di far tornare la NATO alle posizioni del 1997, prima dell'allargamento agli stati ex satelliti del Patto di Varsavia.

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La difesa della sovranità ucraina e la resistenza occidentale

Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver ripetuto più volte che non ci saranno concessioni territoriali, sottolineando come gli americani gli abbiano chiesto se, nel caso l'Ucraina entrasse nella NATO, sarebbero state fornite garanzie. La questione sarà sottoposta all'opinione pubblica ucraina prima di qualsiasi decisione. Tom Cotton, capo della Commissione intelligence del Senato Usa, ha definito la richiesta russa che i paesi della NATO si ritirino dai propri confini come assurda. Inoltre, Mosca ha chiesto a Gran Bretagna e Francia di abbandonare l'idea di prendere altri paesi europei sotto l'ombrello nucleare, una proposta che l'Ucraina considera pericolosa per la stabilità continentale.

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Impatto geopolitico e reazioni internazionali

Volodymyr Zelensky ha affermato che modificare l'architettura di sicurezza è una situazione pericolosa, poiché simili mosse possono condurre a guerre o a un'escalation. Secondo il leader ucraino, la vera sicurezza in Europa è rappresentata dall'Unione europea e dalla NATO. Dal Cremlino, concentrato sul summit Putin-Trump-Xi Jinping del 19 novembre a Shenzhen, non si registrano reazioni pubbliche alle ultime dichiarazioni ucraine e occidentali. Mosca raramente commenta pubblicamente queste dinamiche, avendo già presentato le sue proposte nelle sedi competenti. Lo scontro geopolitico in atto non risparmia nemmeno le realtà locali, come evidenziano le elezioni parlamentari in corso nella regione autonoma della Gagauzia, in Moldova.

Tensioni locali e cambiamenti nelle posizioni politiche

La regione autonoma della Gagauzia, facente parte della Moldova già candidata all'adesione all'Unione europea, sta vivendo elezioni sentitissime. La città turcofona di Comrat è storicamente filo-russa in funzione anti-Chisinau filo-occidentale. L'Unione europea osserva da vicino la consultazione, vigilando sul rispetto delle minoranze. Parallelamente, le tensioni internazionali stanno influenzando anche i politici populisti o di estrema destra. Nigel Farage, leader del Reform UK, ha preso le distanze da Volodymyr Putin, elaborando un nuovo documento di sicurezza nazionale. Questo cambiamento di rotta riflette un adattamento alle nuove realtà geopolitiche che emergono dal conflitto ucraino e dalle successive fasi di negoziazione internazionale.