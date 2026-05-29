Zelensky scrive a Trump e al Congresso: 'Più munizioni Patriot per fermare la guerra'

Il presidente ucraino ha inviato una lettera speciale al presidente degli Stati Uniti e al Congresso, chiedendo maggiore supporto militare per contrastare gli attacchi russi. Zelensky sottolinea l'urgenza di rafforzare le difese aeree per aprire la strada alla diplomazia.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha inviato una lettera formale al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e al Congresso americano, chiedendo un aumento delle forniture di munizioni per i sistemi Patriot e altri strumenti di difesa antimissile.

La missiva, consegnata ieri a Washington, rappresenta un gesto raro: un leader straniero si rivolge contemporaneamente alla Casa Bianca e al Congresso, segno dell'urgenza della situazione. Zelensky ha dichiarato: 'Abbiamo bisogno di agire rapidamente ed efficacemente per proteggere i nostri cieli e fermare l'aggressione russa.

' La guerra in Ucraina, iniziata su vasta scala cinque anni fa, continua a mietere vittime e a devastare le infrastrutture del paese. Nonostante l'attenzione internazionale si sia parzialmente spostata su altri conflitti globali, Zelensky ha sottolineato che la guerra in Europa deve rimanere una priorità.

'Prima riusciremo a garantire una protezione adeguata contro gli attacchi balistici, prima potremo far funzionare la diplomazia', ha affermato il presidente ucraino, evidenziando come la difesa aerea sia cruciale per creare le condizioni per negoziati di pace. I sistemi Patriot, forniti dagli Stati Uniti, sono considerati essenziali per intercettare i missili russi, ma le scorte di munizioni si stanno esaurendo a causa dell'intensità dei combattimenti.

La lettera di Zelensky arriva in un momento in cui il Congresso è diviso sugli aiuti all'Ucraina, con alcune fazioni repubblicane che chiedono un maggiore controllo sui fondi stanziati. Tuttavia, il presidente ucraino confida che l'America ascolterà l'appello di un paese che lotta per la propria sopravvivenza.

'La guerra qui è sanguinosa e va avanti da troppo tempo. Ogni ritardo nella fornitura di armi difensive costa vite umane', ha concluso Zelensky. La comunità internazionale osserva con attenzione la mossa di Kiev, mentre l'Unione Europea e la NATO valutano ulteriori pacchetti di aiuti militari. Nel frattempo, le forze russe continuano a bombardare le città ucraine con missili balistici, causando danni ingenti a infrastrutture civili.

La richiesta di Zelensky non si limita ai soli Patriot: il presidente ha chiesto anche sistemi di difesa aerea a lungo raggio e radar avanzati per contrastare le minacce aeree. La lettera rappresenta un ultimo tentativo di ottenere il sostegno necessario prima che la situazione sul campo diventi insostenibile per le forze armate ucraine. L'esito della richiesta dipenderà dalla volontà politica di Washington.

Trump, che ha fatto della fine della guerra in Ucraina uno dei punti chiave della sua campagna elettorale, potrebbe trovare in questa richiesta un'opportunità per rafforzare la propria immagine di leader capace di porre fine al conflitto. Zelensky ha espresso fiducia nella capacità degli Stati Uniti di influenzare il destino dell'Ucraina, ma ha anche avvertito che senza un supporto immediato le conseguenze potrebbero essere catastrofiche per l'intera regione europea





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