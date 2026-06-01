Zelensky squared off: dal fronte alla diplomazia, pressing su Europa e Cina per fermare la guerra

Il presidente ucraino Zelensky, sfruttando la posizione di forza militare, chiede il coinvolgimento dell'Europa (formato E3) nella pace e sollecita la Cina a convincere Putin a negoziare, mentre l'amministrazione Trump appare divisa e l'Ue elogia le forze armate di Kiev.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky , sentendosi in una posizione di forza per via del containment delle forze russe sul terreno e dell'efficacia dei droni in profondità, ha ribadito la volontà di negoziare ma con condizioni precise.

Zelensky ha sottolineato che l'Ucraina utilizza avanzati sistemi come Prisma di Palantir, basato sull'intelligenza artificiale, per coordinare centinaia di droni simultaneamente. Sul fronte economico, alti funzionari del ministero delle Finanze russo hanno avvertito il Cremlino che le spese di guerra sono diventate insostenibili, nonostante i dati mostrino un aumento del 24% nel lancio di droni rispetto ad aprile (8.150) oltre a 211 missili.

In un lungo messaggio su X, Zelensky ha definito solide le posizioni ucraine e ha affermato che questo consentirà di sostenere tutte le iniziative diplomatiche. Egli ha riproposto la necessità di un formato di pace che includa l'Europa, in particolare il triangolo Germania-Francia-Regno Unito (formato E3), anche se ha riconosciuto che tocca all'Europa nel suo complesso decidere. Tale proposta potrebbe scontentare altri Stati membri, Italia compresa.

Sul tema dell'integrazione europea, il commissario Ue alla Difesa Andrius Kubilius ha lodato le forze armate ucraine definendole le migliori d'Europa se non del mondo, invitando i parlamenti nazionali a spingere per l'adesione di Kiev a una futura Unione europea della difesa, poiché l'ingresso nella Nato rimane lontano e quello nell'Ue richiederà tempo. L'azione diplomatica americana appare incerta sotto l'amministrazione Trump.

Il presidente statunitense ha chiesto alla Cina di usare la sua influenza su Putin per fermare il conflitto, dopo essersi vantato in passato di poter concludere la guerra in 24 ore. Si è affidato a due inviati, Steve Witkoff e Jared Kushner, che però non hanno mai visitato Kiev nonostante le sollecitazioni di Zelensky, mentre gli USA non hanno un ambasciatore a Mosca da quasi un anno.

La ricerca di un ruolo per l'Europa al tavolo negoziale riflette la complessità delle dinamiche internazionali, con l'Ucraina che cerca di legittimare la sua partecipazione diretta e di evitare accordi che la escludano, mentre le potenze globali come Cina e USA sembrano inseguire posizioni strategiche diverse. L'aumento degli attacchi con droni e missili da parte russa, nonostante le difficoltà economiche dichiarate dal ministero delle Finanze, dimostra che Mosca mantiene una capacità operativa significativa.

Il software Prisma di Palantir, citato da Zelensky, evidenzia come l'Ucraina stia facendo ricorso a tecnologie avanzate per compensare le asimmetrie tradizionali. Nel complesso, il conflitto si trova in una fase di stallo militare ma con intensificazione degli attacchi, mentre la diplomazia resta frammentata tra proposte di formati ristretti (E3), ruolo dell'UE e iniziative bilaterali Usa-Russia o Cina-Russia.

Zelensky cerca di capitalizzare la resistenza ucraina per ottenere garanzie di sicurezza e un posto al tavolo, mentre l'Europa è chiamata a definire una posizione comune che però rischia di essere diluita dalle divergenze tra i membri. La richiesta di Trump alla Cina potrebbe aprire un canale alternativo, ma Pechino ha finora evitato di schierarsi apertamente contro Mosca.

In sintesi, la situazione militare vede un conflitto di logoramento con ciascuna parte che rafforza le proprie capacità (droni per l'Ucraina, missili per la Russia), mentre quella diplomatica è caratterizzata da molteplici voci e dalla ricerca di un equilibrio tra inclusione dell'Ucraina e interessi delle grandi potenze





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