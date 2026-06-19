Zelenskyi al vertice UE: 'L'adesione rapida dell'Ucraina è la garanzia migliore per il futuro dell'Europa'

Il presidente ucraino Zelenskyi ha chiesto un percorso accelerato di adesione all'Unione europea durante un vertice a Bruxelles, sostenendo che la difesa dell'Ucraina determini il futuro del continente e che il Paese merita l'ingresso per il sacrificio sopportato in nome della libertà. Il leader ha anche ribadito la necessità di mantenere la pressione su Mosca e di garantire finanziamenti militari continui, mentre l'UE ha dato avvio ai negoziati di adesione.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi ha partecipato al vertice dei leader dell'Unione europea a Bruxelles il 18 giugno 2026, ribadendo l'importanza della difesa dell'Ucraina per il futuro dell'Europa e chiedendo un percorso accelerato di adesione all'UE.

Durante il summit, Zelenskyi ha sottolineato che ogni nazione democratica europea, in particolare l'Ucraina, merita di far parte dell'Unione, poiché il Paese ha pagato un prezzo altissimo per la sua libertà, indipendenza e identità europea. La scorsa settimana, gli ambasciatori UE hanno concordato di avviare i negoziati di adesione con l'Ucraina e la Moldavia, concentrandosi inizialmente sul primo dei sei 'cluster' volti ad allineare la legislazione e gli standard nazionali a quelli comunitari.

Il presidente ha affermato che il futuro dell'Europa, libera, unita e in pace, si sta decidendo proprio attraverso la resistenza ucraina, rendendo la situazione unica nel suo genere. Ha quindi indicato nel percorso rapido di adesione il passo più importante, nonostante non tutti i leader europei condividano questa visione. Zelenskyi ha anche evidenziato che la sicurezza dipende dalla continuità del finanziamento militare a Kiev, suggerendo che l'UE e la 'coalizione dei disposti' possono sviluppare strumenti finanziari ad hoc.

Al termine del vertice, il Consiglio europeo ha accolto con favore l'avvio dei colloqui, promettendo di aprire tutti i cluster secondo un approccio basato sul merito. In un messaggio audio, Zelenskyi ha ribadito la disponibilità dell'Ucraina a colloqui di pace con il presidente russo Vladimir Putin, insistendo però perché l'Europa mantenga alta la pressione su Mosca attraverso sanzioni complete, confisca dei beni e sostegno finanziario costante a Kiev.

L'appello del leader ucraino mira a consolidare il fronte europeo in un momento cruciale per la sicurezza continentale





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