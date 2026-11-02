Zelig 30: Michelle Hunziker, Ale e Franz e il premio Best Minute

Anticipazioni su Il Meglio di Zelig 30. Michelle Hunziker e gli ospiti celebri celebrano i trent'anni dello show con il premio Best Minute consegnato da Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio.

L'attesissima puntata speciale dedicata ai trent'anni de "Il Meglio di Zelig 30" promette di essere un evento storico per la televisione italiana, celebrando il comic show più longevo della storia del piccolo schermo. A guidare la festa e a ripercorrere i momenti più iconici della trasmissione saranno la conduttrice Michelle Hunziker insieme al duo comico composto da Ale e Franz, garantendo un percorso tra i ricordi più cari del pubblico.

Cast storico e nomi della comicità italiana

La serata si caratterizza per la presenza di una selezione eccezionale di protagonisti che hanno segnato le edizioni passate del programma. Tra i nomi confermati figurano personalità di spicco come Paolo Rossi, Max Giusti, Enrico Brignano e Gioele Dix, oltre a interpreti come Raul Cremona, Leonardo Manera, Antonio Ornano e Maurizio Lastrico. La lineup include anche Nuzzo e Di Biase, Vincenzo Comunale, Anna Maria Barbera, Max Cavallari, Maurizio Battista, il duo Senso d'Oppio, Gigi Rock, Claudio Batta, Simone Barbato e Francesco Migliazza.

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Il premio Best Minute e i giuria d'eccezione

Il punto culminante della serata sarà la consegna del "Best Minute", un riconoscimento speciale dedicato al minuto più divertente di tutta la storia dello show Zelig. La commissione incaricata di selezionare e premiare il vincitore è formata da tre autentici fuoriclasse del settore: Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio. I tre presenteranno la giuria e assegneranno il premio finale all'attore Antonio Albanese, celebrando così l'eccellenza della recitazione comica italiana.

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Musica live e produzione artistica dettagliata

A completare l'esperienza emotiva della puntata speciale, la Roy Paci Orchestra garantirà la colonna sonora musicale dal vivo, riaffermando il suo status di presenza storica e parte integrante dell'identità del programma. Le performance saranno accompagnate dalle coreografie del corpo di ballo, che sosterranno i diversi momenti dello spettacolo con movimenti studiati appositamente per l'occasione.

Team creativo e aspetti tecnici della produzione

La creazione di questo tributo ai trenta anni è opera dell'ideatore e sceneggiatore Gino & Michele insieme a Giancarlo Bozzo, affiancati dal gruppo autorale composto da Carlo Turati, Teo Guadalupi, Davide Paniate, Paolo Uzzi, Andrea Midena, Giovanna Donini, Maite Turati e Luca Contato. La regia è affidata a Marco Beltrami, mentre la produzione esecutiva è curata da Lezgo Studio srl. Gli aspetti visivi sono gestiti dai costumi di Laura Liguori, dalla scenografia di Marco Calzavara e dalla direzione fotografica di Gianluca Bronzini.