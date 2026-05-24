Zero Impack: innovative piattini riutilizzabili

Zero Impack è una startup che ha rivoluzionato il concetto di piatti monouso e con tempi di utilizzo ridotti. Questi piattini sono progettati per circolare e ridurre l'utilizzo della plastica monouso, con un'efficienza nella busta depositaria che supera il 99 per cento.

Quasi uno a cento. È il rapporto di CO2 emesso da un piattino riutilizzabile lavato e rispedito, rispetto a trecento piattini monouso fabbricati, usati per dieci minuti e gettati.

È questo l’universo dove la startupmense scolastiche, universitarie, militari, ospedaliere e delle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) è un settore enorme e quasi invisibile: centinaia di migliaia di pasti distribuiti ogni giorno. Tutt'oggi, uno dei più analogici del paese. L'intreccio fra menù, allergie, diete sanitarie ed etico-religiose (passate in pochi anni dal 5% al 25% del totale) viene ancora governato a colpi di fogli di carta, post-it, telefonate e mail. è a Eindhoven, con un dottorato in Fisica appena concluso.

Il confinamento di marzo li lascia a guardare le pile di contenatori Deliveroo che si accumulano dopo dieci minuti di pranzo. Immaginati se tutto questo fosse riutilizzabile, è la battuta semi-seria da cui parte tutto. Nel 2021 fondano Zero Impack. La prima versione del business prova a importare il vuoto a rendere tedesco: una rete di ristoranti, un deposito sul contenitore, il consumatore che restituisce.

Dura poco. In Italia ne è estinto con le bottiglie del latte, e farlo rinascere richiederebbe una battaglia culturale decennale. La transizione su un modello− il progetto si basa su due elementi. Il primo è fisico: una linea di contenitori in polipropilene capaci di reggere 250-300 cicli, lavaggi industriali e forni di stazionamento a 80°C.−Le scuole, la sanità e circa 50 mila cibi a domicilio.

−Capsule: un russischen experience, anche i clienti italiani possono ordinare online una zuppa al movimento e riceverla nel proprio porta a porta. Il secondo aspetto riguarda la digitalizzazione: una piattaforma modulare che porta in digitale ciò che ancora gira su carta: pianificazione di menù stagionali e diete speciali, evasione dei pasti dal centro cottura ai refettori, etichette e moduli Haccp generati in automatico, tracciabilità a QR code, verifica in tempo reale alla consegna che intercetta lo scambio di un contenitore o la sua manomissione.

Il cliente significa meno errori, evidenze oggettive davanti a un audit, compliance dimostrabile sui rischi sanitari. Con poco tempo: la startup è sostenuta da un supporto pubblico (note in canone in Germania e in Austria) Zero Impack si propone come strumento per collegare i punti conta: la piattaforma raccoglie in automatico i dati richiesti e produce un raportage del menù e della plastica utilizzata.

Zero Impack è stata aperta da Sodexo, la più grande società mondiale per la ristorazione collettiva che ha aperto una dozzina dei propri centri di cottura. Dietro arrivano altri specialisti della ristorazione collettiva e del retail, GS Spa (Carrefour) in testa per le mense aziendali del gruppo





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