Zerocalcare: "Il posto fisso lo penso tutti i giorni, a 40 anni serve ancora l'aiuto dei genitori per un mutuo"

L'artista Zerocalcare riflette sulla precarietà lavorativa e sull'accesso al credito, evidenziando come molti ventenni e trentenni debbano contare sul sostegno dei genitori per acquistare una casa.

L'intervista a Zerocalcare , pubblicata da Today.it, mette in luce il panorama dei giovani adulti nella società contemporanea: "Il posto fisso? Ci penso tutti i giorni.

Oggi, a 40 anni, abbiamo bisogno dei genitori per accendere un mutuo". Il fumettista, noto per il suo stile ironico e per le riflessioni sulla vita quotidiana, ha raccontato come la precarietà del lavoro e l'aumento del costo della vita spingano molte generazioni a rimandare la propria indipendenza economica.

In un dialogo che ha toccato temi come la ricerca di stabilità, l'importanza della famiglia e le difficoltà di accesso al credito, Zerocalcare ha sottolineato che il sogno del mutuo per la prima casa è ormai un progetto che richiede il supporto dei genitori, una realtà che mette in discussione la tradizionale idea di autonomia a vent'anni





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