Zerocalcare replica alla bufera su 'Due Spicci': 'Non ho sfruttato nessuno'

Il fumettista interviene sulla polemica riguardo le presunte condizioni di lavoro sfavorevoli nella produzione della sua serie Netflix e fa chiarezza sui propri ruoli nella filiera produttiva. Zerocalcare esprime rammarico per non essere stato coinvolto nella questione e critica la strumentalizzazione politica della vicenda. Il fumettista invita a trovare soluzioni strutturali per affrontare le problematiche legate al precariato e al regime di partita IVA nel mercato del lavoro.

Dopo giorni di silenzio, Zerocalcare , alias Michele Rech, ha deciso di intervenire sulla bufera mediatica e politica che ha investito la sua nuova serie ' Due Spicci ', prodotta per Netflix .

La discussione si è concentrata sulle presunte condizioni di lavoro sfavorevoli, con ritmi serrati e trattamenti economici ritenuti inaccettabili, lamentate da alcuni animatori che hanno collaborato alla produzione. Zerocalcare ha voluto fare chiarezza sui rispettivi ruoli all'interno della filiera produttiva, sottolineando di non essere lui a decidere o pagare chi lavora alla produzione. Il fumettista ha espresso rammarico per non essere stato coinvolto direttamente nella questione e ha ricordato i suoi precedenti impegni a favore dei lavoratori del settore.

Zerocalcare ha criticato la strumentalizzazione politica della vicenda e ha invitato a trovare soluzioni strutturali per affrontare le problematiche legate al precariato e al regime di partita IVA che colpiscono l'intero mercato del lavoro





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