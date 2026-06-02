Zerocalcare replica alle accuse di sfruttamento: "Potevo aiutarvi, Gasparri fa il giustiziere ma vota contro il salario minimo"

Zerocalcare risponde con un video alle polemiche sui compensi dei lavoratori della sua nuova serie, criticando la strumentalizzazione politica e auspicando un dibattito serio sulle condizioni di lavoro nell'animazione.

Zerocalcare ha risposto con un video Instagram in dialetto romano alle polemiche sui compensi dei lavoratori della sua nuova serie animata "Questo mondo non mi renderà cattivo" (o la nuova produzione), in cui si parla di un presunto sfruttamento.

Il fumettista ha dichiarato: "Mi dispiace che non abbiano pensato che io potevo essere un alleato, perché potevo essere proprio io a sollevare la questione. Solo che io non sono telepatico: se nessuno mi dice che c'è un problema, io che cavolo ne so?

" Ha poi ricordato di essersi sempre battuto per cause giuste, anche a costo di litigare con tutti, diventando la caricatura delle cause perse. "Per me funziona che facciamo una riunione, mi spieghi e poi decidiamo come agire.

Invece mi trovo a commentare accuse da un carosello di stories anonime su Instagram, mai sentite prima, il tutto strumentalizzato dagli sciacalli che mi addossano la colpa, così possono fare cento articoli e Gasparri fa il giustiziere in Parlamento per poi votare contro il salario minimo. Ma come cavolo si fa?

" Zerocalcare ha poi sottolineato che molte delle lamentele riguardano questioni reali del settore dell'animazione, ma anche tutto il mercato del lavoro, perché le partite IVA non sono solo degli animatori. "Penso sia giusto che queste istanze vengano discusse attorno a un tavolo. Io non ho idea della soluzione: forse un osservatorio sulle condizioni di lavoro o un rating sui salari per distinguere produzioni virtuose da quelle meno corrette.

Non so se sia fattibile, ma la cosa surreale è che io non sono né animatore né produttore. Tuttavia, come autore, faccio parte della filiera produttiva e penso che anche noi dovremmo metterci a disposizione. Lo dico sperando che altri si facciano avanti, perché a nessun altro viene mai chiesto nulla. Magari per una volta lo strumentalizzare il mio nome porterà a qualcosa di buono.

" La polemica era scoppiata dopo alcune storie Instagram anonime che denunciavano paghe basse e ritmi serrati durante la produzione della serie. La casa di produzione Movimenti Italia aveva risposto difendendosi, e Cartoon Italia aveva preso posizione a favore di Zerocalcare. Anche il presidente di Anica, Alessandro Usai, era intervenuto. Nel frattempo, il senatore Maurizio Gasparri aveva presentato un'interrogazione parlamentare, accusando il fumettista di ipocrisia.

Zerocalcare ha ribadito che avrebbe potuto aiutare se solo gli fosse stato chiesto, e ha criticato la strumentalizzazione politica della questione. Ha concluso con un appello a discutere seriamente dei diritti dei lavoratori nel settore, senza cedere a polemiche sterili





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