Zeudi Araya: l'icona del cinema italiano che non ha mai smesso di lottare

Zeudi Araya, nata in Eritrea, è stata un'attrice e una produttrice cinematografica italiana. La sua carriera nel cinema italiano è stata segnata dalla sua presenza come oggetto dell'immaginario coloniale e come custode della memoria del cinema italiano. Dopo la sua morte, nel 2026, i necrologi l'hanno descritta come una semplice 'attrice', ma la sua carriera è stata molto di più. Araya è stata una figura centrale nel ciclo di film prodotti negli anni '70 che presentavano la donna africana come un tipo esotico e sensuale. Dopo aver lavorato con la P.A.C. Film, Araya ha firmato un contratto in esclusiva con la Vides, una delle strutture più prestigiose del cinema italiano. Nel 1983, Araya ha sposato Franco Cristaldi, il produttore di Marcello Mastroianni e la regia di Pietro Germi. Araya ha preso in mano la Cristaldifilm e l'ha diretta per il resto della sua vita, producendo il documentario 'Zeudi Araya, la mia vita, il mio cinema' nel 1999.

Zeudi Araya , icona del cinema di genere degli anni settanta, produttrice e archivista, ha attraversato il cinema italiano prima come oggetto del suo immaginario coloniale, poi come custode della sua memoria.

La domanda che la sua carriera lascia aperta è se da quello sguardo ci si possa mai liberare davvero o se la liberazione sia sempre parziale, sempre negoziata, sempre a un costo. Nata in Eritrea, Araya arrivò in Italia nel 1972 per girare una pubblicità televisiva. Il regista Luigi Scattini la notò sul set e da lì cominciò una carriera che il cinema italiano non ha mai saputo o voluto raccontare interamente.

I necrologi pubblicati dopo la sua morte l'hanno descritta come una semplice 'attrice', ma questa definizione descrive solo undici anni di una vita che ne è durata settantacinque. Quando Araya arrivò in Italia, portava con sé una storia che il paese non aveva ancora elaborato. L'Italia colonizzò l'Eritrea per sessant'anni, ma non ha mai istituito una commissione, avviato un processo, condotto un dibattito pubblico sulla propria storia coloniale.

In quel silenzio, il cinema popolare produsse un ciclo di film costruiti attorno alla figura della donna africana, esotica, sensuale, premoderna. Zeudi Araya diventò il centro di quel ciclo. I film che girò tra il 1972 e il 1975 la presentano come un tipo, non come una persona. La critica usava parole come 'esotismo' e 'naturalezza'.

La pubblicità dei film insisteva sulla sua pelle, sulla sua fisicità, sulla sua provenienza da un altrove che l'Italia aveva colonizzato e poi perduto. Nel 1976 Araya smise di lavorare con la P.A. C. e firmò un contratto in esclusiva con la Vides. Non fu una scelta casuale.

La Vides era una delle strutture più prestigiose del cinema italiano. Passare dalla P.A. C. alla Vides non significava solo cambiare casa di produzione. Significava cambiare le condizioni a cui si era disposti a lavorare.

Nel 1983 Zeudi Araya sposò Franco Cristaldi. Al matrimonio c'erano Monica Vitti, Giulietta Masina, Federico Fellini, Francesco Rosi. Non era più una donna ai margini del cinema italiano: era al centro del suo circolo sociale e istituzionale più esclusivo. Cristaldi è morto nel 1992.

Araya ha preso in mano la Cristaldifilm e l'ha diretta per il resto della sua vita. Il titolo più prezioso del catalogo è 'Nuovo cinema Paradiso', uscito nel 1988 e premiato con l'Oscar al miglior film straniero nel 1990. Araya gestiva i diritti, curava le distribuzioni internazionali, e ha prodotto nel 1999 il documentario 'Zeudi Araya, la mia vita, il mio cinema'.

Araya ha tenuto in vita la memoria di un cinema che non ha saputo tenere in vita quella memoria per lei





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