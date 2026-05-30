Zeudi Araya, la bella e la furba

Zeudi Araya, una delle attrici più belle e talentuose del cinema italiano, ha percorso una carriera ricca di successi e di controversie. Dopo aver iniziato la sua carriera nel mondo del porno soft, ha lasciato il suo passato alle spalle per dedicarsi alla carriera di attrice e produttrice cinematografica.

con Florinda Bolkan, il secondo tempo della, il porno soft dei film che finivano con la doccia di Edwige Fenech. Ma Zeudi Araya , arrivata in Italia alla fine anni ‘60, ha seguito un’altra strada e si è fatta notare dapprima perper mariti in fantasia accesa.

Attrice e produttrice, nata il 10 febbraio 1951 a Decamerè, Eritrea, con un nome che in lingua tigrina vuol dire, da manifesto con film che hanno avuto un notevole successo: 945 milioni del ’72 al box office e un 45 giri perdel suo regista Pigmalione Luigi Scattini, dove lei fa il terzo incomodo in una coppia borghese (Ugo Pagliai e Beba Loncar) che va alle Seychelles per ritrovarsi, maSoprattutto se c’è la bellissima ragazza dalla pelle di luna,Araya era in realtà, figlia di un uomo politico e nipote dell’ambasciatore etiope a Roma, altro che porno soft, mavinse su tutto.

Sempre con Scattini, che la riprende nel suo luminoso splendore, nel ’74 giracon la bellissima in mezzo come preda fra il povero Enrico Maria Salerno e Leonard Mann tra i refrain del fedele Piero Umiliani.della Peccatrice, dove divide lo schermo con Gasparri, Rabal e perfino Clara Calamai, la diva dimatrimonio con Franco Cristaldi (dal 1983 al 1992), prima legato a Claudia Cardinale, tunisina, una vera coerenza sentimentale e di talent scout. della Araya, avvenuta domenica 24 maggio, data solo oggi, sabato 30 maggio,(il suo nuovo partner era dal ‘94 il regista Massimo Spano), che invita a nome della famiglia aIl fatto curioso, a parte la sua bellezza ripresa con un’attenzione fotografica preziosa ai particolari, è checol pubblicitario Luc Merenda), ha avuto l’intelligenza di ritirarsi e, come produttrice, sia per il grande sia per il piccolo schermo





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