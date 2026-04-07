Zeudi Di Palma a Belve: Il Fondo dei Fan, l'Omosessualità e il Tatuaggio Segreto

L'influencer e Miss Italia 2021, Zeudi Di Palma, si è raccontata a Belve, parlando del fondo raccolto dai fan, della sua omosessualità e delle critiche ricevute. L'intervista ha rivelato aspetti inediti della sua vita e delle sue scelte.

Zeudi Di Palma , Miss Italia 2021 e terza streamer al mondo su Twitch, è stata ospite del programma Belve , andato in onda martedì sera alle 21. Durante l'intervista, l'influencer ha affrontato diversi temi, tra cui la gestione del fondo di 50.000 euro raccolto dai suoi fan dopo la finale del Grande Fratello , la sua omosessualità e le critiche ricevute riguardo all'uso della sua sessualità.

L'intervista con Francesca Fagnani ha offerto uno sguardo approfondito sulla vita e le esperienze di Di Palma. \Il cuore della conversazione ha riguardato il fondo “Zeudi”, iniziativa dei suoi fan per compensare la mancata vittoria al Grande Fratello. Fagnani ha chiesto esplicitamente come Di Palma avesse impiegato questa somma: “Questo fondo Zeudi di 50mila euro è arrivato?” A questa domanda, la modella ha risposto spiegando di aver utilizzato il denaro per finanziare i suoi studi di recitazione. Inizialmente, Di Palma aveva considerato l'idea di restituire la somma, sentendosi a disagio per l'ammontare. Tuttavia, dopo aver riflettuto, ha deciso di impiegare il fondo per perseguire i suoi obiettivi personali e professionali. “È troppo, certo, ma ho utilizzato quei soldi bene, per studiare recitazione. All’inizio volevo restituire, sono stata molto attaccata, poi mi hanno fatto riflettere: puoi aiutare altri e aiutare te stessa con gli studi”, ha dichiarato. La giornalista ha inoltre sollevato le accuse di sfruttamento della sessualità rivolte a Di Palma, che ha confessato di essere stata profondamente ferita da queste critiche. Ha sottolineato come il percorso di scoperta e accettazione della propria sessualità sia stato lungo e complesso, e come queste critiche abbiano minimizzato questo percorso. Fagnani ha domandato: “come si spiega quegli attacchi?” L’influencer ha spiegato che “le persone non sono pronte ad associare che io sia omosessuale in un corpo così femminile”.\L'intervista ha anche toccato temi personali, come la consapevolezza dell'omosessualità di Di Palma fin dall'età di dodici anni, e le difficoltà nel rivelare la propria identità a causa di pressioni sociali. Di Palma ha raccontato a Fagnani: “A dodici anni ero già consapevole della mia omosessualità ma ci sono voluti anni perché lo dicessi, mi sentivo le catene sociali”. L'intervista si è conclusa con un momento più leggero, in cui Fagnani e Di Palma hanno discusso sul costo di un tatuaggio. L'ex Miss Italia, con il suo solito spirito ironico, ha spiegato che i suoi costi sono sempre alti, rispondendo in modo spiritoso alle domande della giornalista. Ha anche rivelato una notizia inedita, raccontando del tatuaggio più strano che ha fatto: “Una vagina all’ex di Chanel Totti”





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