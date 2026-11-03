Il vicepresidente cinese Zhang Shengmin e il ministro della Difesa russo Belousov si incontrano a Pechino per consolidare la fiducia strategica e la cooperazione militare tra i due paesi, segna un nuovo passo nelle relazioni bilaterali.

Il 3 novembre 2026, a Pechino, si è tenuta un'illustrazione significativa del rafforzamento dei legami strategici tra la Repubblica Popolare Cinese e la Federazione Russa. Zhang Shengmin, Vicepresidente della Commissione Militare Centrale Cinese, ha condotto collochi diretti con Andrei Belousov, Ministro della Difesa russo, ponendo le basi per una cooperazione militare più stretta.

Nuova fase nelle relazioni strategiche sino-russe

Zhang Shengmin ha dichiarato esplicitamente che Pechino intende lavorare a stretto fianco con Mosca per potenziare la comunicazione strategica e aumentare la fiducia reciproca nel settore della difesa. Questo impegno condiviso sottolinea l'evoluzione delle relazioni bilaterali verso una "nuova fase caratterizzata da risultati più significativi e da uno sviluppo più rapido", come citato dal Ministero della Difesa cinese.

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Le dichiarazioni rilasciate durante l'incontro evidenziano il ruolo costruttivo che i due paesi intendono svolgere nel mantenere la stabilità strategica globale e nel migliorare la governance internazionale. Zhang ha affermato che Beijing è pronta ad esplorare ulteriori punti salienti della cooperazione con Mosca, con l'obiettivo primario di salvaguardare meglio la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo comuni delle due nazioni.

Contesto istituzionale e posizione di Zhang Shengmin

L'incontro di martedì rappresenta il primo incontro pubblico noto tra Zhang Shengmin e un ministro della difesa di un altro stato dalla sua recente promozione al Politburo del Partito Comunista Cinese, avvenuta la settimana precedente. Questa posizione di rilievo colloca Zhang al centro delle decisioni chiave regarding la sicurezza nazionale e la politica estera militare del paese.

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Zhang Shengmin e il Presidente cinese Xi Jinping sono attualmente gli unici due membri in carica del comando militare supremo. Questa configurazione unica del vertice militare è il risultato di una significativa riorganizzazione avvenuta nel 2022, durante la quale cinque dei sette membri originariamente nominati sono stati epurati nell'ambito dell'ampia campagna anticorruzione guidata dal governo cinese.

Impatto geopolitico e prossimi passi diplomatici

Questa dinamica di comando militare consolidato attorno a Zhang e Xi Jinping riflette una concentrazione di potere che mira a garantire coerenza nelle operazioni di sicurezza nazionale. La stabilità interna del comando supremo cinese sembra essere prioritaria per mantenere l'efficacia delle forze armate in un contesto globale sempre più complesso e competitivo.

Le attività diplomatiche di Zhang Shengmin non si limitano alla Russia. A settembre, il Vicepresidente della Commissione Militare Centrale ha già condotto incontri separati con i ministri della difesa del Vietnam e dell'Indonesia. Questi incontri si sono svolti marginalmente a un forum regionale sulla difesa tenutosi a Pechino, dimostrando un approccio attivo e multipolare alla cooperazione di sicurezza.

La sequenza di incontri con i ministri di Vietnam, Indonesia e Russia evidenzia una strategia cinese mirata a consolidare legami di sicurezza in tutta l'Asia e oltre. Questo approccio mira a bilanciare le influenze globali e a promuovere la pace e la stabilità regionale attraverso canali diplomatici e militari diretti, rafforzando la posizione della Cina come attore centrale nella sicurezza internazionale.