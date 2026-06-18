Zimbabwe, la Camera bassa approva la legge per estendere il mandato presidenziale a sette anni

Il parlamento dello Zimbabwe ha dato il via libera alla riforma che allunga il mandato del presidente da cinque a sette anni, permettendo a Emmerson Mnangagwa di restare in carica fino al 2030. La misura, sostenuta dal partito di governo, deve ora passare al Senato e suscita le critiche dell'opposizione.

La Camera bassa del Parlamento dello Zimbabwe ha approvato un disegno di legge per estendere la durata del mandato presidenziale da cinque a sette anni, consentendo al Presidente Emmerson Mnangagwa , 83 anni, di rimanere al potere fino al 2030.

Il testo è passato con 216 voti favorevoli, superando la soglia dei 187 necessari per la maggioranza dei due terzi. Il provvedimento si dirige ora verso la Camera alta, dominata dal partito di governo ZANU-PF, che ne prevede una rapida approvazione.

Le voci su un possibile prolungamento della permanenza di Mnangagwa, il cui secondo mandato scade nel 2028, circolano da circa due anni, quando i suoi sostenitori iniziarono a chiedere più tempo per completare l'agenda politica durante i comizi del partito. Il piano ha ricevuto il sostegno del Consiglio dei ministri a febbraio, dopo che lo ZANU-PF aveva deciso l'anno scorso di modificare la costituzione.

I critici definiscono la mossa uno stratagemma per conservare il potere; i sostenitori, invece, parlano di rafforzamento della responsabilità e di stabilità politica. Il presidente, soprannominato "il coccodrillo" per la sua reputazione di astuzia e spietatezza, salì al potere nel 2017 dopo un colpo di stato militare che rimosse Robert Mugabe, in carica dal 1980. Prima della rottura con Mugabe, Mnangagwa fu suo stretto alleato e vicepresidente.

Vari attivisti e veterani della guerra di liberazione hanno presentato ricorsi giuridici contro l'estensione del mandato, ma i casi sono stati respinti questa settimana per questioni tecniche. La manovra dello Zimbabwe segue una tendenza diffusa in Africa, dove leader come quelli del Camerun e dell'Uganda hanno modificato le leggi per prolungare il proprio governo, spesso in nazioni con popolazioni giovani e classi dirigenti anziane





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