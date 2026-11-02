Zingales: Proposte per Disuguaglianze e Fuga Cervelli in Italia

Luigi Zingales al Festival di Torino propone tassa sui migranti e successioni. Obiettivo: frenare la fuga di cervelli e ridurre costi giovani con fondi redistribuiti.

Luigi Zingales ha delineato al Festival dell'Economia di Torino un pacchetto di riforme fiscali strutturali mirate a contrastare le disuguaglianze socioeconomiche in Italia. L'economista ha evidenziato come il dibattito politico attuale si limiti spesso a misure timide come il salario minimo, evitando soluzioni più incisive sulla redistribuzione patrimoniale. Questa cautela politica contrasta nettamente con l'iniziativa legislativa in corso in California, dove gli elettori stanno valutando una tassa temporanea sui miliardari capace di generare cento miliardi di euro di gettito fiscale. Zingales sostiene che per competere efficacemente con la narrazione della destra focalizzata sui migranti, i progressisti devono proporre strumenti che alterino effettivamente i rapporti di forza nella società italiana.

Strategie per Contrastare la Fuga dei Talenti

Una delle proposte centrali presentate dall'economista riguarda l'introduzione di una specifica tassa di cittadinanza rivolta agli italiani residenti all'estero. Questa misura fiscale mira a proteggere il capitale umano nazionale, arginando la perdita di lavoratori altamente formati le cui competenze sono state finanziate con risorse del contribuente italiano. La fuga di cervelli rappresenta infatti un danno economico strutturale per il Paese, poiché gli investimenti in formazione non vengono recuperati attraverso la fiscalità interna. Implementare questo tipo di imposta sarebbe un segnale chiaro della volontà di valorizzare e trattenere il talento locale, evitando che la spesa pubblica per l'istruzione si trasformi in un subsidio indiretto per economie estere più dinamiche.

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Tassa Successioni e Sostegno ai Giovani Lavoratori

Per finanziare interventi a favore delle nuove generazioni, Zingales propone un'imposta di successione aliquota al quindici per cento. Le risorse generate da questa tassa verrebbero interamente dedicate al taglio dei contributi previdenziali per i lavoratori under trent'anni. Questa operazione fiscale mira a ridurre il peso sul costo del lavoro per i giovani, rendendoli più appetibili per le aziende e aumentando la loro occupabilità. La riduzione dei contributi rappresenterebbe un incentivo concreto all'assunzione, abbattendo le barriere all'ingresso nel mercato del lavoro che spesso colpiscono le fasce d'età più giovani. L'obiettivo è creare un circolo virtuoso dove il prelievo sulle grandi fortune supporti direttamente la crescita economica delle nuove generazioni.

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Adozione dei Pensionati e Transizione all'Intelligenza Artificiale

Oltre alle misure fiscali, l'economista ha illustrato un modello di trasferimento di competenze tra generazioni per adattarsi alla trasformazione tecnologica. Ogni pensionato dovrebbe assumere il ruolo di mentore per un giovane lavoratore, trasmettendo conoscenze pratiche essenziali. Questa necessità nasce dal fatto che le aziende italiane stanno delegando sempre più le mansioni di base all'intelligenza artificiale. Di conseguenza, le aziende non circolerà più la stessa conoscenza pratica che prima veniva acquisita on the job nei primi anni di carriera. Il sistema di mentorship proposto mira a colmare questo vuoto formativo, assicurando che il savoir-faire umano non vada perso nell'automatizzazione dei processi.

Modifica degli Incentivi e Rischi Populisti

La proposta di Zingales si distingue perché punta a modificare gli incentivi comportamentali degli individui piuttosto che limitarsi a ridistribuire quantità di risorse. Questo approccio strutturale è considerato necessario per evitare l'ascesa di populisti che potrebbero proporre soluzioni estreme. Come esempio di tale rischio, viene citato Jean-Luc Mélenchon, leader della France insoumise, che ha promesso di cancellare il debito pubblico detenuto dalla banca centrale. I progressisti hanno quindi l'urgenza di sviluppare idee che abbiano un impatto reale sulla vita delle persone, diversamente da quanto accaduto in altri contesti europei dove proposte poco concrete hanno aperto la strada a narrative più radicali.