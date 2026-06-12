Zoë Kravitz: 'L'invecchiamento è inevitabile, così come il cambiamento della percezione delle donne'

L'attrice e regista Zoë Kravitz ha aperto una riflessione sulla percezione delle donne nel mondo esterno e sul valore che viene loro attribuito in base all'aspetto fisico. Nella nuova cover story di British Vogue, Kravitz ha parlato del suo personale rapporto con l'invecchiamento e il cambiamento dell'aspetto fisico, esprimendo il desiderio di dedicare le proprie energie all'evoluzione del proprio io interiore. Inoltre, ha affrontato il tema dei trattamenti estetici, come il Botox, senza giudicare ma con realismo.

Zoë Kravitz , la 37enne attrice e regista protagonista del film 'Caught Stealing', ha aperto una riflessione sulla percezione delle donne nel mondo esterno e sul valore che viene loro attribuito in base all' aspetto fisico .

'Come donne, tanto del nostro valore è legato a come appariamo', ha dichiarato Kravitz nella nuova cover story di British Vogue. L'attrice ha raccontato il suo personale rapporto con l'invecchiamento e il cambiamento dell'aspetto fisico, sottolineando come ci sia una versione in cui ci si sente liberate e una in cui ci si sente invisibili. Kravitz ha espresso il desiderio di dedicare le proprie energie all'evoluzione del proprio io interiore, piuttosto che all'aspetto fisico.

Inoltre, ha affrontato il tema dei trattamenti estetici, come il Botox, senza giudicare ma con realismo, sottolineando che comunque il nostro aspetto cambierà con il tempo. La copertina di Vogue ha suscitato anche l'attenzione per un dettaglio che sembra un omaggio al fidanzato Harry Styles, ma Kravitz ha preferito non entrare nei dettagli della propria relazione





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