Alexander Zverev elimina Arthur Fils con un doppio 6-4 e 7-6 per accedere alla semifinale delle ATP Finals. Analisi del match e next.

Il numero uno del mondo Alexander Zverev ha confermato il suo dominio nel circuito maschile, sconfiggendo chiaramente Arthur Fils nel match decisivo del gruppo John McEnroe durante le ATP Finals. La vittoria arriva con un doppio punteggio di 6-4 e 7-6 dopo un tempo di gioco totale di un'ora e 37 minuti, consolidando la posizione del tedesco al vertice della classifica.

Zverev domina Fils nei set decisivi

Nonostante la qualificazione alle semifinali fosse già matematica, Alexander Zverev non ha mostrato segni di cedimento o stanchezza di fronte all'avversario francese. Il tennista tedesco ha gestito il ritmo con estrema precisione tecnica, imponendo un gioco costante che ha messo a dura prova la resistenza di Arthur Fils dall'inizio alla fine dell'incontro.

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Primo set e controllo del servizio

Il primo parziale è volato via in poco più di mezz'ora, con il tedesco che ha mantenuto il servizio fino al settimo game del set. È proprio in quel frangente che Alexander Zverev ha ottenuto il break fondamentale per passare in vantaggio 4-3. Da quel momento, la sua superiorità tecnica ha permesso di allungare fino a chiudere il parziale con il punteggio di 6-4, dimostrando una lucidità straordinaria.

Arthur Fils reagisce nel secondo parziale

Arthur Fils, pur uscendo sconfitto, ha mostrato una grandissima solidità alla battuta nel secondo set, riuscendo a riportare la partita in equilibrio e costringendo Alexander Zverev al tie-break. Il francese ha annullato persino una serie di match point, arrivando a parità di giochi sul 6-6, dimostrando coraggio e resilienza in un momento critico dell'evento.

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Lucidità tedesca e doppio minibreak

Nel momento cruciale dello spareggio, Alexander Zverev ha alzato significativamente il livello di gioco. Il numero uno ha realizzato un doppio minibreak che gli ha permesso di prendere un netto vantaggio numerico sul campo, portando il punteggio sul 4-1. Questa sequenza di punti ha spezzato definitivamente le aspettative dell'avversario francese, aprendo la strada alla chiusura del match.

Semifinale da imbattuto per il tedesco

La partita si è conclusa definitivamente con il sesto match point a favore di Alexander Zverev, che ha colto una vittoria da imbattuto in questo girone. La prestazione del tedesco è stata determinante per la sua avanzata in semifinale, dove attenderà l'altro semifinalista del raggruppamento, Ben Shelton, che ha sconfitto il giovane spagnolo Rafael Jodar con un doppio punteggio in due set.